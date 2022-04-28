"Відмив" 7 мільйонів на комп'ютерній техніці: екскерівнику Держінформ'юсту оголосили про підозру
Джерело:САП
Екскерівнику Держінформ‘юсту САП повідомила про підозру. Він "відмив" на комп'ютерній техніці аонад 7 мільйонів гривень.
За даними слідства, колишній чиновник привласнював кошти впродовж 2014 – 2016 років.
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Колишній посадовець протягом 2014 – 2016 років організував заволодіння понад 7 мільйонів гривень, що належали держпідприємству та виділялися на придбання програмного забезпечення для відеоконференцзв'язку територіальним органам юстиції і виконавчим службам,
– мовиться в повідомленні.
Отримані гроші ексочільник Держінформ'юсту легалізував через довірених осіб та підприємства, які були в іноземних юрисдикціях.
Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.
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