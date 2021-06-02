Відмовилась здавати квартиру помічниці прокурора: у Білорусі жінці світить 2 роки в'язниці

У Мінську місцева мешканка відмовилась здавати квартиру помічниці прокурора після масових протестів у серпні 2020 року. Прокуратура вже направила до суду кримінальну справу проти жінки.

Її звинувачують у порушенні прав громадян – стаття 190 Кримінального кодексу Білорусі. Покарання передбачає штраф, виправні роботи чи позбавлення волі на 2 роки.

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Мешканці Мінська світить 2 роки за відмову здавати квартиру помічниці прокурора

Кримінальну справу проти 34-річної мешканки столиці Білорусі розглядає прокуратура Заводського району. У відомстві повідомили, що жінка ще в липні 2020 року здала в оренду квартиру помічниці прокурора. Втім після серпневих подій орендодавиця вирішила розірвати 2-річний договір.

У прокуратурі заявили, що обвинувачена зазнала інформаційного впливу телеграм-каналів і ресурсів, в яких розміщувалися заклики до утисків прав працівників прокуратури, причетних до справ щодо участі білорусів у протестах.

Вона свідомо хотіла порушити права, свободи й законні інтереси постраждалої виключно лише через її посаду. Хоча вірогідно знала про відсутність у неї іншого житла в Мінську. Тому вимагала в односторонньому порядку звільнити орендоване помешкання,

– мовиться в заяві прокуратури.

Проти жінки порушили кримінальну справу за порушення "рівноправності громадян". На час розслідування їй вручили запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Що відомо про помічницю прокурора

Телеграм-канал NEХТА з'ясував, що мовиться про Алісу Касьянчик – помічницю прокурора Фрунзенського района Мінська. Вона була державним обвинувачем у справі двох журналісток каналу "Белсат".

Катерину Андрєєву та Дар'ю Чульцову в лютому 2021 року засудили до 2 років позбавлення волі. Вони вели в інтернеті стрім панахиди з місця вбивства активіста Романа Бондаренка.

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