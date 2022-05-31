"Відмовлять – покажуть слабкість": ексглава МЗС оцінив шанси надати Україні статусу кандидата ЄС

У червні 2022 року відбудеться вирішальний для України саміт ЄС. На ньому розглянуть заявку на членство України в Євросоюзі.

Про це 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ Володимир Огризко. Він оцінив, які є шанси надання Україні статусу кандидата у ЄС.

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Це буде сигналом для Путіна

За його словами, це питання буде більше політичним, аніж прагматичним. Якщо навіть подивитися на усі необхідні пункти, які потрібні, щоб отримати статус кандидата в ЄС, то для України однаково знайдеться, що допрацювати.

Однак у багатьох випадках рішення приймалися та й надалі прийматимуть виходячи саме з політичної доцільності.

Якщо зараз Європейський союз відмовить у такому статусі – він продемонструє свою слабкість. ЄС дасть сигнал Путіну, що попри все, що він зробив в Україні, вони не хочуть з ним остаточно псувати відносини,

– вважає Огризко.

Тож він вважає, що до такого політичного самогубства ЄС не дійде, бо тоді усі шанси на те, що кремлівський диктатор продовжить свою політику – будуть дуже високими.

"Тому я думаю, що рішення все ж таки має бути на користь України. Безумовно, для цього треба буде ще говорити з багатьма країнами", – додав Огризко.

Заявку на членство України в ЄС розглянуть у червні

Лідери Європейського союзу розглянуть заявку на членство України в ЄС вже у червні 2022 року. Про це свідчать висновки Європейської Ради щодо України.

Так, на початку літа Єврокомісія повинна надати відповідь щодо вступу України у ЄС. Поки що держава може отримати статус кандидата на вступ.

Про повноправне членство у Європейському Союзі наразі не мовиться. Зокрема, через те, що російсько-українська війна може затягнутися, а ЄС доведеться нести відповідальність за економічну ситуацію в післявоєнній державі.

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