Відмовлявся співпрацювати з росіянами: у Мелітополі окупанти викрали мера Федорова
Джерело:Антон Геращенко
Мера Мелітополя Івана Федорова викрала група окупантів. Федоров відмовлявся співпрацювати із загарбниками, тому його затримали та викрали.
Про викрадення повідомив Антон Геращенко. Він зазначив що викрадення відбулося приблизно о 15:50.
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Окупанти затримали Федорова у міському кризовому центрі, де він вирішував питання життєзабезпечення Мелітополя.
Повний текст повідомлення:
Тільки, що у Мелітополі групою окупантів із 10 осіб було викрадено мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український Прапор.
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