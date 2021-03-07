"Курца у відставку": у Відні люди вийшли на масові антикарантинні протести – відео

У Відні у суботу, 6 березня, тисячі людей вийшли на антикарантинні протести. Зокрема, люди вимагали відставки канцлера Австрії Себастіана Курца.

За різними даними, на вулиці вийшли від 10 до 15 тисяч протестувальників. Деякі учасники акції принципово зняли захисні маски.

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Одним із гасел протестів стали слова "Курца – у відставку". Люди не погоджуються із карантинними заходами, які уряд запровадив для покращення ситуації з пандемією коронавірусу.

Окрім того, протестувальники обурювалися через примусову вакцинацію.

У парку Пратер перед мітингувальниками виступив лідер правопопулістської "Австрійської партії свободи" Герберт Кікль.

За порядком на вулицях Відня стежили приблизно 1,5 тисячі поліцейських. Зокрема, місто патрулювали поліцейські вертольоти.

Правоохоронці не намагалися зірвати акцію. Лише заблокували рух колони мітингувальників на Рінгштрассе. Протестувальники прорвали оточення і рушили далі.

Протести у Відні: дивіться відео

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