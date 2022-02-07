Віднині підлітки можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію: як це зробити

Від сьогодні, 7 лютого, українці у віці від 14 до 18 років можуть отримати тисячу гривень за програмою "єПідтримка". Щоб оформити виплату, потрібно бути двічі вакцинованим проти COVID-19.

Постанову про розширення програми "єПідтримка" уряд схвалив на засіданні 2 лютого. Розраховуватись коштами можна буде лише у безготівковій формі.

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Як отримати гроші за вакцинацію

Спершу потрібно відкрити картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів, після чого подати заявку в застосунку "Дія", натиснувши "Послуги – єПідтримка – Отримати допомогу".

Куди можна буде витратити тисячу гривень

У сфері культури та освіти (у тому числі здобуття дошкільної, позашкільної освіти, заняття у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),

У сфері фізичної культури й спорту,

Для здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,

Для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських товарів.

Офіційно програму "єПідтримка" запустили 19 грудня 2021 року. Гроші можна витратити впродовж 4 місяців з моменту отримання як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії). Програму ініціювали, щоб стимулювати людей до вакцинації проти COVID-19 та підтримати ті сектори економіки, які найбільше постраждали внаслідок карантинних обмежень.