Віднині підлітки можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію: як це зробити
7 лютого 2022 , 11:43Читать новость на русском
Джерело:Мінцифри
Від сьогодні, 7 лютого, українці у віці від 14 до 18 років можуть отримати тисячу гривень за програмою "єПідтримка". Щоб оформити виплату, потрібно бути двічі вакцинованим проти COVID-19.
Постанову про розширення програми "єПідтримка" уряд схвалив на засіданні 2 лютого. Розраховуватись коштами можна буде лише у безготівковій формі.
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Як отримати гроші за вакцинацію
Спершу потрібно відкрити картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів, після чого подати заявку в застосунку "Дія", натиснувши "Послуги – єПідтримка – Отримати допомогу".
Куди можна буде витратити тисячу гривень
- У сфері культури та освіти (у тому числі здобуття дошкільної, позашкільної освіти, заняття у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),
- У сфері фізичної культури й спорту,
- Для здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,
- Для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських товарів.