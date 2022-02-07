Віднині підлітки можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію: як це зробити

7 лютого 2022 , 11:43
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Мінцифри

Від сьогодні, 7 лютого, українці у віці від 14 до 18 років можуть отримати тисячу гривень за програмою "єПідтримка". Щоб оформити виплату, потрібно бути двічі вакцинованим проти COVID-19.

Постанову про розширення програми "єПідтримка" уряд схвалив на засіданні 2 лютого. Розраховуватись коштами можна буде лише у безготівковій формі.

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Як отримати гроші за вакцинацію

Спершу потрібно відкрити картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів, після чого подати заявку в застосунку "Дія", натиснувши "Послуги – єПідтримка – Отримати допомогу".

Куди можна буде витратити тисячу гривень

  • У сфері культури та освіти (у тому числі здобуття дошкільної, позашкільної освіти, заняття у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),
  • У сфері фізичної культури й спорту,
  • Для здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,
  • Для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських товарів.
Довідка. Офіційно програму "єПідтримка" запустили 19 грудня 2021 року. Гроші можна витратити впродовж 4 місяців з моменту отримання як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії). Програму ініціювали, щоб стимулювати людей до вакцинації проти COVID-19 та підтримати ті сектори економіки, які найбільше постраждали внаслідок карантинних обмежень.
Автор: Анастасія Кушпіт