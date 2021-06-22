Опустилися на дуже низький рівень, – у блоці Меркель прокоментували відносини з Росією

У німецькому блоці Ангели Меркель вважають, що Росія позбавляє сусідні держави права на самовизначення. Там звинуватили російського главу Володимира Путіна у відсутності зацікавленості в партнерстві з Заходом.

Таку думку висловив голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член президії "Християнсько-демократичного союзу" Норберт Рьоттген. Свою думку він висловив в інтерв'ю медіакомпанії ARD.

Увага Взяти приклад з Байдена: Меркель вважає, що ЄС слід розмовляти з Росією

Корінь проблеми

У 80-ту річницю від дня нападу нацистської Німеччини на СРСР, 22 червня, він запевнив, що стосунки між країнами досягли критичної точки.

Відносини з Російською Федерацією опустилися на дуже низький рівень,

– заявив він.

Він наголосив, що Німеччина повинна завжди усвідомлювати історичну провину за Другу світову війну, але сьогодні ми все ж повинні бути реалістичними. "Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це – корінь проблеми", – додав він.

Про Росію та Україну

За словами політика, у Росії немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою. Рьоттген також звинуватив Путіна в тому, що той "не зацікавлений у партнерстві, компромісах і балансі".

"Замість цього ми бачимо все більше придушення всередині країни і все більше агресії у відносинах з іншими країнами", – наголосив християнсько-демократичний політик.

Важливо Взяти приклад з Байдена: Меркель вважає, що ЄС слід розмовляти з Росією

Як покращити відносини

Він вважає, що відносини з Росією можна поліпшити лише якщо "знову навчитися врегулювати конфлікти і як мінімум знову почати розмовляти один з одним". Рьоттген навів у приклад саміт президента США Байдена і Путіна та назвав це "правильним форматом", попри те, що жодного з конфліктів не вирішили.

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