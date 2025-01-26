Китай буде змушений обирати: як можна розірвати зв'язок Пекіна з Росією

Президент США Дональд Трамп очікує, що Китай використає свій вплив на Росію, аби завершити війну. Йому вигідно, аби зв'язки Пекіну та Москви послабилися.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, зауваживши, Трампу також потрібно послабити Китай, який захопив в Росії цілі галузі в економіці.

До теми Ми сподіваємося, що Китай допоможе зупинити війну між Україною та Росією, – Трамп

Як послабити зв'язки Китаю та Росії

Як наголосив Леонов, санкції проти Росії є одним з інструментів, як вплинути на Росію і на Китай. Не дарма усі ті обмеження, які наклала адміністрація Байдена на Росію, продовжують діяти. Вони можуть ще й посилитися, якщо диктатор Путін не піде на переговори.

Також Трампу, аби тиснути на Китай, потрібно співпрацювати з Європою. Тут треба діяти спільно.

Тут є моменти для спільної політики. Зокрема й щодо примусу Росії до миру. Якщо Європа та США разом будуть тиснути на Китай, то він не зможе маневрувати, адже критично залежить від цих двох економік. Китай буде змушений обирати між Росією, яка складає десь 4-5% для китайської економіки, чи між країнами Заходу, які складають 45%. Що вибере Китай? Тут не буде жодних вагань,

– сказав Леонов.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп та глава Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Новообраний американський лідер поділився деякими деталями цього дзвінка.