Підполковник пояснив, чому США пропонують вигідні "плюшки" Лукашенку

Упродовж останніх двох років відносини Сполучених Штатів та Білорусі почали помітно покращуватися. Там послаблювали санкцій в обмін на звільнення політв'язнів та інші важливі для США речі.

Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, насамперед Штати намагаються розколоти злочинний союз Путіна та Лукашенка.

Що замислили у США?

Як наголосив Березовець, в американській адміністрації є дипломати, які вважають Лукашенка не настільки поганим як Путін. Тому там намагаються врятувати з ним відносини.

Умовно кажучи, там вважають, що один із двох сучих синів є кращим. Тому з ним принаймні можна налагоджувати відносини. Якщо з Путіним вже все зрозуміло, то з Лукашенко ще не остаточно втрачений. Я б з цим посперечався. Але потепління відносин дійсно є,

– сказав Березовець.

Чому потеплішали відносини між Україною і США: дивіться відео 24 Каналу

Нещодавно спецпосланець президента США Джон Коул заявив, що вони звернулися з проханням до американського банку Citibank розморозити 43 – 44 мільйони доларів, які належать Білорусі. Ці кошти нібито були оплатою від комерційної компанії, яка співпрацювала з країною.

Зрозуміло, що ці гроші підуть на укріплення авторитарного режиму Лукашенка. Лунали побоювання, що він може вкласти їх у війну проти України. Але це сумнівне твердження.

Лукашенко публічно демонструє готовність до посилення власної армії. Насправді він робить все, щоб його не втягли у війну проти України. Він прекрасно розуміє наслідки. Російська економіка вже тріщить, а російська воєнна машина – буксує,

– зауважив Березовець.