"Домінації не буде": політолог пояснив, якими зараз є відносини України та Польщі

Напруга у польсько-українських стосунках не обмежується питаннями Волині та УПА. Це комплексна проблема, яка базується на невдоволені щодо українських мігрантів та неминучості економічних суперечок на тлі євроінтеграції України.

Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що швидкого вирішення конфлікту не варто очікувати.

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Що стоїть за наростанням антиукраїнських настроїв у Польщі?

Зверніть увагу! Передача 15 автобусів від польського міста Кельце для Вінниці завершилося скандалом через те, що у місті є вулиця Степана Бандери. Місцеві депутати від партії "Право і справедливість" ініціювали резолюцію з вимогою перейменувати вулицю, аргументуючи це тим, що "справжня дружба з партнерським містом потребує відкритого діалогу щодо складних історичних питань".

Інцидент з автобусами між Вінницею та її польським містом-побратимом – лише дрібний симптом глибшої напруженості. Волинська трагедія – давня проблема, але колись її вдалося втишити за сприяння Папи Римського Івана Павла II. Його формула "вибачаємо і просимо вибачення" була саме тим компромісом, який дозволяв шанувати пам’ять загиблих і рухатися вперед.

Те, що зараз відбувається в Польщі – провокування антиукраїнських настроїв. Значна частина польського суспільства і політиків незадоволені великою кількістю українських мігрантів у країні – і це стало живильним середовищем для конфліктів. Польща при нинішньому президенті намагається домінувати та диктувати Україні – зокрема, як трактувати власну історію,

– сказав Фесенко.

До того ж на думку Фесенка, в процесі євроінтеграції саме Польща стане для України найбільшою проблемою. Головні точки майбутніх конфліктів – аграрний ринок і транспортні послуги, до яких деякі польські політики додаватимуть ще й історичні претензії.

"Потрібно діяти стратегічно, не вступати в позу, але й не прогинатися. Потрібно чітко говорити: у вас є червоні лінії, у нас теж є – давайте шукати компроміси. Зараз з обох сторін домінують емоції, тому потрібна системна робота з польським суспільством, розширення кола друзів України та робота з медіа", – наголосив політолог.

Чому історичні суперечки знову розділяють українців і поляків: дивіться у відео

Що ще відомо про напруження відносин між Україною та Польщею?