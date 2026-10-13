Трамп роздратований: політолог вказав на неочевидну причину, чому США погрожують Україні

Адміністрація Трампа погрожує Україні припинити продаж зброї та перестати надавати розвідувальні дані. Цього разу президент США обурений ударами по російських НПЗ, через які нібито зросли ціни на дизель. Хоч зрозуміло, що це не так.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, Захід ще з початку повномасштабної війни обрав такий підхід – не дати Україні програти та не дати Росії перемогти. Коли ж Україна починає перехоплювати ініціативу, то одразу починаються "незрозумілі" проблеми.

Чому Трамп погрожує Україні?

Як підкреслив Антонюк, вже зараз Україна створює серйозні проблеми своїми далекобійними ударами. При цьому наша держава нарощує виробництво дронів. Водночас така суб'єктність України не влаштовує багатьох міжнародних партнерів.

Свого часу Сполучені Штати вже вдарили "в спину" Україні, коли близько пів року не могли продовжити військову допомогу для України. Значною мірою до цього доклалися саме прихильники Трампа, серед яких і спікер Палати представників Майк Джонсон.

Зараз ми знову почали перехоплювати ініціативу. Ми самостійно виробляємо дрони. На підході своя балістика. Створюємо реальний тиск на російську економіку. І що робить Трамп? Обмежує в розвідувальних даних, вимагає не бити по російських НПЗ,

– сказав Антонюк.

Чому Трамп погрожує Україні: дивіться відео 24 Каналу

Також вже навіть були чутки, що Ілон Маск може відключити Starlink для України. Хоча навряд чи там підуть аж на такі кроки.

Такі ризики є. Однак все це впливатиме на акції компанії. Якщо оператор не надає проплачені послуги та здійснює саботаж, то це вплине на його інвестиційну привабливість. Це також спонукатиме Європу швидше розробити альтернативи. Тоді Маску доведеться продавати свої термінали за набагато меншу суму, ніж зараз,

– зазначив Антонюк.

Додамо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що обмін розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами триває. Видання BBC додає, що Україна отримує від США розвідувальні дані за 4 напрямками. Зокрема йдеться і про попередження щодо пусків балістичних ракет.