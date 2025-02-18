Відносини зі США, санкції та Україна: що росіяни обговорюють з американцями у Ер-Ріаді

У Ер-Ріаді почалася зустріч делегацій Росії та США. Сторони говоритимуть про налагодження відносин та зокрема про Україну.

Російська сторона вважає, що санкції проти Росії шкодять США більше, ніж їй. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про що говорять росіяни з американцями у Саудівській Аравії

У саудівській столиці Ер-Ріар почалася офіційна зустріч делегацій зі США та Росії. Російські ЗМІ повідомляють, що зустріч перш за все буде спрямована на відновлення американсько-російських відносин. Питання України, безумовно, також буде на порядку денному.

Російська сторона переговорів в офіційній заяві зазначила, що адміністрація Байдена нібито мала хибні уявлення про стан російської економіки. США і Росії варто співпрацювати, вважають там.

Санкції проти Росії, за словами її представників шкодять більше США, ніж їй. Також зазначено, що тема "Північних потоків" не буде обговорюватися.

Перед стартом переговорів російський представник Дмітрієв назвав Трампа "вирішувачем проблем", повідомляє Reuters.

Відомо, що з американського боку представлені держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтс і представник американської делегації на Близькому Сході Стів Віткофф. З боку Росії міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник із зовнішньої політики Сергій Ушаков.

Присутні також міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд та радник з національної безпеки Мосаад бін Мохаммад Аль-Айбан.