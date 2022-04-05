Відновлення економіки та спільні енергетичні проєкти: Кулеба про результати зустрічей в Польщі

Сьогодні, 5 квітня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Польщі кілька важливих зустрічей, на яких обговорювали вивід російських військ з Запорізької АЕС та шляхи відновлення економіки України.

Про це Кулеба повідомив у своєму твітері. Зібрали найважливіше.

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Дмитро Кулеба зустрівся із міністром клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Моськвою для узгодження позицій щодо співпраці з МАГАТЕ.

Ми обоє згодні з тим, що російська присутність на Запорізькій АЕС повинна припинитися,

– написав Кулеба у твітері.

Крім того, представники обидвох міністерств обговорили взаємовигідні українсько-польські енергетичні проєкти. Про деталі наразі не повідомляють.



Дмитро Кулеба зустрівся з Анною Моськвою / Фото твіттер Дмитро Кулеба

Наступна зустріч очільника МЗС була присвячена економіці. Зустрівшися із президеткою вдалося обговорити участь Польщі у стабілізації економіки України.

Під час нашої зустрічі ми з президентом BGK bank Беатою Дашинською-Музичкою дослідили участь провідних польських банків у відновленні економіки України,

– написав Кулеба



Кулеба з Дашинською-Музичкою / Фото твітер Дмитро Кулеба