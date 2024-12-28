У Київській області відновлено міст через річку Тетерів, зруйнований під час війни

Міст на міжнародній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин відкрито після повного відновлення. Завершення благоустрою території планується на 2025 рік.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області. Міст було зруйновано під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

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Капітальний ремонт мосту через Тетерів

У Київській області відновлено міст через річку Тетерів, який був зруйнований внаслідок бойових дій під час повномасштабного вторгнення Росії.

Міст, завдовжки 290 метрів, є частиною важливої міжнародної автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка сполучає столицю з кордоном Європейського Союзу.

Відновлений міст через Тетерів / Фото Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області

Відновлений міст має дві смуги руху та службові проходи, а загальна довжина ділянки ремонту з підходами складає 424,3 метра. Підрядники продовжують роботи з облаштування укосів та освітлення, а завершення благоустрою прилеглих територій, монтаж інженерних мереж та інші роботи планується завершити до 2025 року.

Капітальний ремонт мостового переходу коштував 373,9 мільйона гривень. Це важливий етап відновлення інфраструктури області, оскільки міст був частиною стратегічно важливої дороги, що забезпечує транспортне сполучення між Києвом і західними регіонами країни.

Відновлення цієї ділянки дозволить покращити транспортний потік та сприятиме відновленню економічної активності в регіоні.