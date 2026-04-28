Отримала більше, ніж втратила: ексочільник МЗС пояснив, чому Україна мала запустити "Дружбу"

Нафтопровід "Дружба" відновив свою роботу. В обмін на це Угорщина і Словаччина, які отримуватимуть тепер через нього нафту, розблокували рішення про виділення Україні мільярдного кредиту від ЄС. Україна була змушена піти на таку домовленість, аби отримати більше.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив ексочільник МЗС України Володимир Огризко, підкресливши, що стояв вибір: або блокувати запуск нафтопроводу, або отримати 90 мільярдів євро, які нині Україні в умовах війни вкрай потрібні та дадуть змогу пройти 2026 і 2027 роки відносно нормально.

Виключати чергове пошкодження нафтопроводу не варто

На думку колишнього очільника МЗС України, ті втрати, які несе наша держава через відновлення функціонування нафтопроводу "Дружба", значно менші, ніж те, що країні вдасться натомість отримати в якості бонусу. Він зауважив, що рішення щодо виділення коштів Україні від ЄС вже безповоротне. В разі, якщо Росія вдарить по нафтопроводу і він знову буде пошкоджений і транзит зупиниться, Угорщина чи Словаччина заблокувати грошовий транш не зможуть.

Відбулось підписання послами відповідних документів. Всі процедури, які ЄС мав зробити, будуть виконані. Перший транш планується надати у травні,

– озвучив Огризко.

Якщо Росія вчергове розбомбить нафтопровід "Дружба", то, зі слів ексміністра закордонних справ України, тоді нове керівництво Угорщини (на парламентських виборах перемогла опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром) і нинішнє керівництво Словаччини (прем'єр-міністр Роберт Фіцо) просто "подякують" Путіну за те, що він залишив їх без своєї нафти.

"Є й інший варіант. На війні, як на війні. Якийсь добрий демократичний український дрон чи ракета можуть бути відхилені російськими засобами ППО і впасти на певний відрізок цього нафтопроводу на російській території. Є речі, які не від нас залежать", – пояснив Огризко.

Нагадаємо! Транзит нафтопроводом через українську територію став на паузу 27 січня 2026 року внаслідок пошкодження резервуарів через атаку з боку Росії. Тоді порушилась робота основних вузлів, які були залучені до процесу перекачування нафти.

"Дружбу" відновлено: хто в підсумку виграв?

Орбанівська влада Угорщини подає цю ситуацію зараз як перемогу над Україною. Орбан тривалий час звинувачував українську сторону в навмисному блокуванні роботи нафтопроводу. Тому накладав вето на виділення європейського кредиту Україні та введення наступного пакета санкцій проти Росії.

Чи виграв Орбан? Питання риторичне. Як на мене, він остаточно і безповоротно програв. Тому що головне завдання, яке перед ним ставили у Москві, він не виконав. У підсумку Україна отримала розблокування кредиту, переговорного процесу задля вступу до ЄС, впровадження санкцій проти Росії. Це черговий крок вперед,

– підсумував Огризко.

