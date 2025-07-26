Голова НАБУ Кривонос оцінив законопроєкт Зеленського, що повертає незалежність НАБУ та САП

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос висловив підтримку президентському законопроєкту, покликаному повернути повноцінну незалежність антикорупційним органам України. За його словами, цей документ повністю повертає процесуальну автономію НАБУ та САП.

Він наголосив, що ухвалення законопроєкту необхідне вже 31 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кривоноса Суспільному.

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Як Кривонос оцінює законопроєкт Зеленського?

За словами Кривоноса, фахівці Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури брали участь у підготовці цього законопроєкту. Він наголосив, що наразі незалежність антикорупційних структур практично знівельована, а запропоновані зміни повернуть ситуацію до попереднього формату роботи.

Очільник НАБУ підкреслив, що ухвалення ініціативи критично важливе 31 липня – одразу у першому читанні і в цілому, без зволікань і змін, щоб уникнути ризику затягування або блокування.

Кривонос застеріг, що до набрання чинності закону існує ризик зовнішнього втручання, зокрема з боку Офісу Генпрокурора. За його словами, нині антикорупційні органи не можуть просуватися в гучних розслідуваннях, бо керівник САП втратив ключові процесуальні повноваження.

Зараз керівник САП не може визначити групу прокурорів, не може захистити інформацію в чутливих кейсах. Єдиний, кому він може повідомити про підозру, – це голова сільради або місцевий депутат,

– заявив Кривонос.

Він також розповів, що дізнався про законодавчу ініціативу президента з його публікації в Telegram, адже до того в НАБУ не мали підтвердженої інформації про плани глави держави.