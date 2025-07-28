Перед голосуванням про НАБУ та САП Верховну Раду просять відновити трансляції засідань

Понад 50 громадських організацій та медіа звернулися до Верховної Ради із закликом відновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі "Рада". Також просять завчасно публікувати порядки денні.

Це особливо актуально напередодні голосування про відновлення незалежності НАБУ та САП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Чесно".

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Чому Раду просять відновити трансляції засідань?

Ініціатива особливо актуальна напередодні розгляду важливого законопроєкту щодо повернення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ці рішення впливають на антикорупційну реформу, підтримку України на міжнародній арені та євроінтеграцію. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно,

– йдеться у повідомленні.

Рух наголосив, що прозорість ухвалення рішень є основою довіри парламенту.

Громадськість вимагає поновити прямі ефіри засідань уже з наступного пленарного тижня. Під зверненням можна поставити підпис онлайн.

Розгляд президентського законопроєкту щодо НАБУ та САП очікується в четвер, 31 липня.