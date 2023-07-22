Ryanair планує відновити польоти з Києва та Львова: авіакомпанія назвала умови й терміни

Ryanair вважається найбільшою бюджетною європейською авіакомпанією. Цей авіаперевізник розглядає можливість відновлення польотів в Україну. Мовиться про невелику кількість рейсів.

Ryanair розглядає два плани щодо України. Про це заявив виконавчий директор ірландської авіакомпанії Майкл О'Лірі.

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Коли можуть запрацювати авіаперельоти

Голова авіакомпанії допустив відновлення польотів у нашу державу до 2023 року.

Розглядаємо два плани: один – коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року,

– сказав він.

О'Лірі додав, що Міністерство відновлення працює над тим, щоб запустити деякі рейси до Києва та Львова вже у 2023 році.

Що треба для відновлення рейсів

Як пояснив виконавчий директор, цей варіант може статися лише за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору. Київ має переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки (EASA) та страхові компанії, що це безпечно.

Він навів приклад з Ізраїлем, де цивільна авіація продовжує літати. Літаки щодня сідають в Тель-Авіві. Хоча це місто розташоване лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки ХАМАС запускає ракети. За його словами, було визначено, що там літати безпечно, а ізраїльська влада здатна захистити літаки. Тому голова Ryanair не бачить причин, чому його компанія не може повернутися в Україну, та закликає бути оптимістами.

Україна працює над повним або частковим відкриттям свого авіапростору