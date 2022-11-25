Атомні станції набирають потужність: скільки українців вже зі світлом

Триває відновлення подачі електроенергії після попередніх ракетних атак ворога. Енергетикам вдалося забезпечити вже 70% споживання в країні.

Однак дефіцит у 30% все ще зберігається. Через це в усіх регіонах країни діють аварійні та планові відключення світла.

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Першочергово подачу електрики відновили для критичної інфраструктури в усіх областях

В Укренерго повідомляють, що станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії змогли забезпечити понад 70% від загальної кількості споживань у країні. Атомні станції активно набирають потужність.

Зокрема живлення вдалося під'єднати до ЗАЕС. Крім того, не дивлячись на ушкодження, отримані під час масованих обстрілів, працюють:

теплоелектростанції,

гідроелектростанції,

теплоелектроцентралі,

частина "зеленої" генерації.

Пріоритетно електроенергію подали до об'єктів критично важливої інфраструктури:

лікарень,

котелень,

газорозподільчих станцій,

водоканалів,

очисних споруд,

в деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Погодні умови сповільнюють відновлення електропостачання

Відновлення живлення в домівки побутовим споживачам триває. Укренерго повідомляє, що, на жаль, через погодні умови ремонтні роботи сповільнилися.

Через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та прориви проводів в розподільчих мережах (обленерго). Ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження,

– пишуть в компанії.

Хоча енергетики докладають максимальних зусиль, дефіцит в енергосистемі все ще зберігається. Він складає приблизно 30%.

Через це 25 листопада по всіх областях країни довелося ввести як планові, так і аварійні відключення. В Укренерго наголошують, що витримка і мужність – це те, що сьогодні рятує енергосистему і кожного з нас.



Що варто мати на випадок, якщо не буде світла / Інфографіка 24 каналу

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Як українцям підготуватися до блекауту

Окупанти намагаються перетворити Україну на ізольовану зону без електроенергії, води та газу. Проте, як казав президент України, краще без світла, ніж із загарбниками.

Українцям треба бути готовими до ймовірного блекауту. Потрібно запастися їжею, павербанками та теплим одягом.

Зробити запаси необхідних продуктів потрібно негайно. Найкраще підійде їжа, яку непотрібно готувати і яка не псується.

Варто купити ліхтарик та батарейки до нього, сірники й запальничку, а також зробити запаси питної води та тиждень та підготувати технічну воду.

Радіо на батарейках та ліки теж можуть стати у пригоді. Не забудьте про теплий домашній одяг, ковдри й пледи, щоб не мерзнути холодними зимовими вечорами.

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