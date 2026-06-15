Від енергетики до штучного інтелекту: Буданов розповів про відновлення України після війни

Кирило Буданов зустрівся з Полом Саттером. Керівник Офісу Президента обговорив з американським астрофізиком майбутнє відновлення України після завершення війни.

Про це повідомив Кирило Буданов.

Дивіться також Запит на результат: аналітик пояснив, як Буданов ламає стереотипи української політики

Які наукові рішення допоможуть у відновленні України?

За словами Буданова, відновлення України необхідно реалізовувати на основі обґрунтованих наукових підходів та з використанням ефективних інновацій.

Саттер поділився з керівником ОП досвідом з впровадження наукових досягнень. Астрофізик розповів про запуск унікальних рішень щодо розподілу електроенергії для того, щоб створити певний захист під російських ударів по інфраструктурі.

На зустрічі було обговорено технології очищення землі за допомогою рослин. Буданов наголосив, що США мають велику кількість кваліфікованих фахівців, які готові ділитися досвідом з Україною.

Керівник ОП також розповів про домовленості щодо співпраці між університетами США та України для глибоко вивчення можливостей штучного інтелекту.

Дякую Полу Саттеру за цікаву зустріч і презентовані ідеї. Науковий потенціал і передові технології зроблять відновлену цивільну інфраструктуру України стійкою, сучасною та захищеною,

– заявив Буданов.

Що ще відомо про відновлення України після війни?

За прогнозами фахівців, загальна вартість відбудови України після війни може сягнути близько 524 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. І фінансувати її буде переважно Євросоюз та приватний сектор.

Наприкінці 2024 року прямі фізичні втрати України оцінювалися у 176 мільярдів доларів. Ще близько 589 мільярдів доларів становили економічні збитки через втрату виробництва та зростання витрат.

Також начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що будівельна галузь повинна стати основою відновлення України та драйвером її економіки після повномасштабної війни – і це цілком можливо за системного державного підходу.