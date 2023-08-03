На Закарпатті добули першу сіль з Тереблянського родовища: що відомо про замінник "Артемсолі"

У Закарпатській області добули першу сіль у межах розробки Тереблянського соляного родовища. Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну сіллю.

Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита розповів, що передав Зеленському першу сіль, яку добули на Закарпатті в межах розробки Тереблянського соляного родовища.

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Закарпаття може забезпечити Україну сіллю на 100%

Наразі Україна освоює родовище кам'яної солі Тереблянське в Тячівському районі на Закарпатті. Віктор Микита зазначив, що видобуток першої солі звідти має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку регіону.

Під час координаційної наради щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в Закарпатській області під керівництвом Президента Володимира Зеленського передав главі держави першу сіль, добуту в межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині,

– написав Микита.

Він додав, що родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю. Найближчим часом її планують постачати для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення.

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