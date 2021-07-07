Хакерська атака: відома причина збою роботи сайтів держструктур
7 липня 2021 , 17:56Читать новость на русском
Джерело:Держзв'язок
У Державній службі зв'язку та інформації пояснили причину "падіння" сайтів державних структур 6 липня. За їх даними, трапились хакерські атаки.
Без хакерів не обійшлося
У роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку сайтів держструктур, відбувся аварійний технічний збій. Це стало наслідком хакерських атак двох типів.
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Причини збоїв
- Атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;
- Мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.
Роботу організували через резервні фізичні канали зв'язку та повною мірою забезпечено доступність державних інформаційних ресурсів. За результатами атаки зареєстрували відповідний кіберінцидент,
– мовиться у повідомленні.
Наразі триває розслідування.
Що відомо про "падіння" сайтів
- 6 липня близько години не працювали сайти Офісу Президента, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та Державної служби спеціального зв'язку та захисту.
- В Офісі Президента спершу запевняли, що на сайти не здійснювали хакерську атаку, вони нібито перестали працювати з технічних причин.