Відоме ім'я військової, яка трагічно загинула на Донбасі: фото

У зоні ООС загинула випускниця Академії сухопутних військ, лейтенант Карина Шемчук. Трагічний інцидент трапився 9 червня.

Про це у своєму фейсбуці повідомив Олексій Петров – голова Закарпатської обласної ради. Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

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Що відомо про захисницю України

Народилася 15 лютого 1999 року. Їй було 22 роки.

Служила у 128 окремій гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

У військовослужбовиці залишився батько.

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