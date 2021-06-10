Відоме ім'я військової, яка трагічно загинула на Донбасі: фото

У зоні ООС загинула випускниця Академії сухопутних військ, лейтенант Карина Шемчук. Трагічний інцидент трапився 9 червня.
Про це у своєму фейсбуці повідомив Олексій Петров – голова Закарпатської обласної ради. Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої.
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Що відомо про захисницю України
- Народилася 15 лютого 1999 року. Їй було 22 роки.
- Служила у 128 окремій гірсько-штурмової бригади ЗСУ.
- У військовослужбовиці залишився батько.
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