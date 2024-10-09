Відомі лауреати Нобелівської премії з хімії

Нобелівськими лауреатами з хімії стали Девід Бейкер спільно з Демісом Хассабісу та Джоном М. Джампером. Половину нагороди отримає Бейкер, а другу частину розділять між собою Хассабіс і Джампер.

На сторінках Нобелівської премії пояснили, що за що саме науковці отримали одну з найпрестижніших премій у світі.

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Кому та за що дісталась Нобелівська премія з хімії

Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з хімії 2024 року:

одну половину – Девіду Бейкеру "за обчислювальний дизайн білка";

іншу половину – спільно Демісу Хассабісу та Джону М. Джамперу "за передбачення структури білків".



Нобелівську премію з хімії у 2024 році дали трьом вченим

Нобелівська премія з хімії 2024 року присвячена білкам, геніальним хімічним інструментам життя. Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. Деміс Хассабіс і Джон Джампер розробили модель штучного інтелекту для вирішення 50-річної проблеми: прогнозування складних структур білків. Ці відкриття мають величезний потенціал,

– заявив голова Нобелівського комітету з хімії Хайнер Лінке.

Там розповіли, що різноманітність життя свідчить про неймовірні можливості білків як хімічних інструментів. Вони контролюють та керують усіма хімічними реакціями, які лежать в основі життя. Білки також виконують функції гормонів, сигнальних речовин, антитіл та будівельних блоків різних тканин.

На сайті Нобелівського комітету розповіли, чим важливі відкриття цьогорічних лауреатів премії. Зокрема:

білки зазвичай складаються з 20 різних амінокислот, які можна назвати будівельними блоками життя. У 2003 році Девіду Бейкеру вдалося використати ці блоки для розробки нового білка , який не був схожий ні на один інший білок. З того часу його дослідницька група створювала одне за іншим білкові "творіння", включно з білками, які можна використовувати як фармацевтичні препарати, вакцини, наноматеріали та крихітні сенсори;

, який не був схожий ні на один інший білок. З того часу його дослідницька група створювала одне за іншим білкові "творіння", включно з білками, які можна використовувати як фармацевтичні препарати, вакцини, наноматеріали та крихітні сенсори; друге відкриття стосується передбачення білкових структур. У білках амінокислоти з'єднані разом у довгі нитки, які згортаються, утворюючи тривимірну структуру, яка є вирішальною для функції білка. З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями, але це було, як відомо, важко. Однак чотири роки тому стався приголомшливий прорив – у 2020 році Деміс Хассабіс і Джон Джампер представили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2. З його допомогою вони змогли передбачити структуру практично всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники. З моменту прориву AlphaFold2 використовували понад два мільйони людей зі 190 країн. Серед безлічі наукових застосувань дослідники тепер можуть краще зрозуміти стійкість до антибіотиків і створити зображення ферментів, які можуть розкладати пластик.

До речі, у 2023 році Нобелівську премію з хімії отримали Мунгі Бавенді, Луїс Брюс та Олексій Єкімов з формулюванням "за відкриття та синтез квантових точок".