На сторінках Нобелівської премії відзначили, що за що саме науковці отримали одну з найпрестижніших премій у світі.
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Кому та за що дісталась Нобелівська премія з хімії
Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з хімії 2024 року:
- одну половину – Девіду Бейкеру "за обчислювальний дизайн білка";
- іншу половину – спільно Демісу Хасабісу та Джону М. Джамперу "за передбачення структури білків".
Нобелівську премію з хімії у 2024 році дали трьом вченим
До речі, у 2023 році Нобелівську премію з хімії отримали Мунгі Бавенді, Луїс Брюс та Олексій Єкімов з формулюванням "за відкриття та синтез квантових точок".