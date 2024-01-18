Відомого бізнесмена Ігоря Мазепу затримали ДБР: в офісі його компанії почалися обшуки
Українського бізнесмена Ігоря Мазепу затримали правоохоронці. Це сталося на кордоні із Польщею.
Голову інвестиційної компанії Concorde Capital затримали ввечері 18 січня. Про це 24 Каналу повідомили джерела в правоохоронних органах.
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Деталей справи не розголошують
За даними джерел, Мазепу затримали під час спроби виїхати за кордон. На контрольно-пропускному пункті "Медика – Шегині" 18 січня, о 15:00.
Джерела розповіли, що ДБР вже проводить обшуки в офісі Concorde Capital. Справа пов'язана з отриманням права на землю для будування котеджного містечка преміумкласу Goodlife Park в районі Вишгороду біля Києва.
Його збудували ще у 2013 році. Загальна площа містечка – 40 гектарів.
Він їхав на економічний форум
Адвокати Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на економічний форум у Давосі. Вони переконують, що він вже неодноразово перетинав кордон з метою волонтерської та інвестиційної діяльності.
Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду,
– мовиться в коментарі.
Гринкевича можуть засудити на понад 10 років
- Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в етері телемарафону заявила, що так званого постачальника Міноборони, який поставляв необхідні речі за завищеними цінами, можуть засудити до позбавлення волі на 10 років. Крім того, 18 січня суд обере йому запобіжний захід.
- Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО після того, як його затримали за спробу дати хабар у розмірі 500 тисяч. Вже там він отримав ще одну підозру у шахрайстві та участі в злочинній організації.
- Наразі у ДБР встановлюють, хто ще може бути причетним до цієї справи. Сапьян розповіла, що точно перевірять тих, хто робив замовлення цим фірмам і які в результаті приймали вже остаточний варіант цього замовлення, коли воно у вигляді одягу і білизни прибувало на склади ЗСУ.