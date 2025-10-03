Про це у своєму дописі у фейсбуці заявив політолог Володимир Фесенко, пише 24 Канал.

Що сказав політолог?

Під новою хвилею українського бізнесу я розумію тих підприємців і ті компанії, які успішно проявили себе після 2014 року, в нових соціально-політичних умовах, до того ще і достатньо кризових. Вони є більш прозорими і більш сучасними за менеджментом і бізнесовими практиками… Саме новий український бізнес буде визначати майбутнє української економіки,

– підкреслив експерт.

Як приклад він, з-поміж інших, навів "Нову Пошту" та мережу заправно-відпочинкових комплексів UPG. Обидві компанії розпочали свою роботу на початку двохтисячних, однак набули активного розвитку після 2014-го року. За словами Фесенка, мережа UPG є тим новим бізнесом, який майже в прямому сенсі заміщує "старий".

"Мережа АЗС UPG (засновник і власник – Володимир Петренко), яка належить компанії "Укрпалетсистем", отримала дозвіл на оренду понад 200 автозаправних станцій, які раніше належали до мереж ANP і "Авіас", – додав Фесенко.

На думку експерта, однією з причин провалу ANP стала відсутність альтернативних джерел постачання пального, аніж вітчизняне, тоді як UPG активно співпрацює з європейськими та американськими компаніями та має необхідну для ефективної роботи в сучасних умовах інфраструктуру.

UPG побудувала джерела постачання із Європи, і з США, викупила морські і річкові термінали у Польщі, закупила найбільше в Україні цистерн, автовозів. Відновлення і модернізація роботи цих АЗС в умовах війни має великий економічний і соціальний ефект. Це і робочі місця в різних областях України для більш ніж 2000 людей, відновлення паливної інфраструктури в українській глибинці, і додаткові податкові надходження до держбюджету (близько 340 мільйонів гривень податків і зборів до кінця року),

– вважає Володимир Фесенко.



UPG – новий бізнес, який може замінити "старий" / Фото UPG

На думку політолога, приклад UPG не є поодиноким. Список компаній, які формують нову бізнес-хвилю, значно ширший, і саме вони, на його думку, визначатимуть розвиток української економіки у найближчі роки.