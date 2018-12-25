Відомий український боксер несподівано завершив кар'єру

Український важковаговик Дмитро Кучер завершив кар'єру професійного боксера.

Про це повідомив колишній тренер 34-річного бійця Андрій Синєпупов.

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Під час своєї кар'єри Кучер володів титулами WBC International Silver, WBC International і EBU European.

Також він двічі претендував на пояс чемпіона світу за версією IBO, однак обидва рази не зміг завоювати його: в листопаді 2016 року поступившись Марку Хуку, а в березні 2018-го – Кевіну Лерені.

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