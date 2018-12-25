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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Відомий український боксер несподівано завершив кар'єру

      335 Читать новость на русском
      Дмитро Кучер завершив кар'єру
      Дмитро Кучер завершив кар'єру

      Український важковаговик Дмитро Кучер завершив кар'єру професійного боксера.

      Про це повідомив колишній тренер 34-річного бійця Андрій Синєпупов.

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      Під час своєї кар'єри Кучер володів титулами WBC International Silver, WBC International і EBU European.

      Також він двічі претендував на пояс чемпіона світу за версією IBO, однак обидва рази не зміг завоювати його: в листопаді 2016 року поступившись Марку Хуку, а в березні 2018-го – Кевіну Лерені.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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