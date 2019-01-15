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      Відомий український боксер стане тренером у "Лізі сміху"

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      Берінчик стане тренером в новому сезоні Ліги сміху
      Берінчик стане тренером в новому сезоні Ліги сміху / k2ukraine.com

      Український боксер Денис Берінчик стане одним з тренерів у новому сезоні телевізійного шоу "Ліга сміху".

      Про це повідомляє сайт проекту, який також назвав інших тренерів.

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      Раніше спортсмен брав участь в іншому проекті каналу "1+1", "Танці з зірками", з якого вилітав двічі.

      У своєму останньому бою Денис Берінчик (10-0, 7 КО) виграв пояс інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі, перемігши філіппінця Росекі Крістобаля (15-3, 11 КО).

      Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк повідомив, що наступний бій Берінчик проведе у квітні.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Денис Берінчик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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