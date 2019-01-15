Відомий український боксер стане тренером у "Лізі сміху"

Український боксер Денис Берінчик стане одним з тренерів у новому сезоні телевізійного шоу "Ліга сміху".

Про це повідомляє сайт проекту, який також назвав інших тренерів.

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Раніше спортсмен брав участь в іншому проекті каналу "1+1", "Танці з зірками", з якого вилітав двічі.

У своєму останньому бою Денис Берінчик (10-0, 7 КО) виграв пояс інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі, перемігши філіппінця Росекі Крістобаля (15-3, 11 КО).

Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк повідомив, що наступний бій Берінчик проведе у квітні.

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