Відомий український боксер стане тренером у "Лізі сміху"
Український боксер Денис Берінчик стане одним з тренерів у новому сезоні телевізійного шоу "Ліга сміху".
Про це повідомляє сайт проекту, який також назвав інших тренерів.
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Раніше спортсмен брав участь в іншому проекті каналу "1+1", "Танці з зірками", з якого вилітав двічі.
У своєму останньому бою Денис Берінчик (10-0, 7 КО) виграв пояс інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі, перемігши філіппінця Росекі Крістобаля (15-3, 11 КО).
Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк повідомив, що наступний бій Берінчик проведе у квітні.
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Джерело: 24 Канал
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