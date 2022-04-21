Відомого обпаленого котика з Київщини прихистили та назвали "Феніксом"

Українці продовжують рятувати братів наших менших, які також постраждали від війни. Так, прихисток знайшов обпалений котик з Київщини, чиї фото облетіли весь світ.

Чотирилапого не лише знайшли, а й підлікували. Тепер у нього є двоногий друг, а також нове дуже символічне ім'я.

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Кота назвали Феніксом

Врятував його Володимир. Після лікування пухнастик залишився в офісі компанії свого рятівника. Відомо, що кіт зараз почувається добре. На щастя, він не осліп і не оглухнув, як припускали тоді, коли його знайшли.



Кіт Фенікс тепер у безпеці та вдячний за кожен лайк / Фото Володимира Крижанівського

Але тепер про те, що пережив цей героїчний коцур, нагадуватимуть сліди на його маленькому тілі. Тішить, що він не втратив віру у людей: усе ще грається, муркоче та довіряє.

Пан Володимир жартома каже, що Фенікс – та сама українська біологічна зброя. Мовляв, він не горить у вогні та стрибає вгору на 20 метрів, а в довжину – на цілих 50.



Фенікса вже жартома назвали біологічною зброєю / Фото Володимира Крижанівського

Якщо ж говорити про інші його суперздібності, то кіт ще й може перегризти будь-яке залізо. Ба більше, не встоїть перед його зубами й ворожа бронетехніка. Тож, додає він, не дивно, що окупанти поспіхом покинули Київщину.



Кіт Фенікс навіть надихнув на ось такий малюнок / Ілюстрація з фейсбука

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