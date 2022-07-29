Відплата росіянам за вбивства полонених почнеться з сьогоднішнього дня, – ексспівробітник СБУ

російські окупанти обстріляли колонію з полоненими в Оленівці та намагаються звинуватити у цьому ЗСУ. Українські оборонці обов'язково відплатять росіянам за їхні цинічні злочини.

Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Зазначимо, що полк захисників Маріуполя уже оголосив полювання на катів, які причетні до масового убивства українських військовополонених в Оленівці.

Увага Кривава провокація в Оленівці: росіяни заявили про загибель 40 полонених українців

Я думаю, що відплата вже починеться з сьогоднішнього дня,

– сказав Ступак.

Він впевнений, що командири та військові точно "відсиплють" по заслугах цим звірам. Окупати точно побачать усю злість українців зі ще більшою люттю.

"На певному етапі настане такий момент, коли мине ця лють, накопичать російських полонених, яких обмінюватимуть на наших хлопців. Там, де їх не вистачатиме, впевнений, будуть проводити спеціальні акції з визволення. Для цього є можливості", – додав він.

Що відомо про криваву провокацію в Оленівці

У міноборони росії повідомили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень.

Мовляв, це сталось внаслідок обстрілу колонії українськими військовими вночі проти 29 липня американськими ракетами HIMARS. Окупанти вигадали навіть мотиви ЗСУ – нібито військові складають зброю, бо знають про "гуманне ставлення" російських солдатів до полонених. І саме тому командування "вирішило їх налякати".

Згодом огидну брехню міноборони росії спростували й у Генштабі ЗСУ. Військові повідомили, що насправді ворог обстріляв полонених прицільним вогнем артилерії.

Більше про це – росіяни вдарили по Оленівці: там були військовополонені: дивитись відео