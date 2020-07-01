Один з найпопулярніших пляжів Одеси "Аркадія" забруднений сміттям. На безкоштовній ділянці пляжу зафіксували на фото поламані дерев’яні конструкції, пластикове сміття та скляні пляшки.

"Безкоштовна Аркадія". Так мало залишилося безкоштовних ділянок для відпочинку в "Аркадії". Ось, в якому вони стані сьогодні", – повідомили в телеграм-каналі видання "Думская".

Важливо Відпочинок під загрозою: в Одесі очікують на спалах COVID-19

Нагадаємо, що 15 червня від одеської Держспоживслужби з’явилася інформація з рекомендаціями тимчасово не купатися у морі на "Аркадія", "Ланжерон", "Дельфін", 13 станція Великого Фонтану до особливого розпорядження. Усе тому, що на цих пляжах вода не відповідала санітарним нормам.

Тим часом до одеського узбережжя знову прибиває водорості Nodularia spumigena, які гниють, забарвлюють морську воду в яскраво-зелений колір та надають їй гострий неприємний запах. Про це повідомило видання "Думская".



Надзвичайники Одещини рекомендують не купатися у такій воді, а також не виловлювати біля узбережжя рибу і мідій.



Водорості біля пляжу в Одесі / Фото "Думская"

Зауважимо, що попри пандемію коронавірусу, що триває, в Одесі на вихідних 27 – 28 червня зафіксували натовпи відвідувачів на пляжах та в клубах. За словами журналістки Ольги Баклаженко, в місті фактично не контролюють цю ситуацію. Люди не дотримуються соціальної дистанції, а мерія навряд чи розглядає якісь відповідні заходи.