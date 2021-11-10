У відповідь Авакову: Данілов пояснив, чому РНБО дають документи "за 5 хвилин" до засідання"

Олексій Данілов розповів, що деякі матеріали членам Ради національної безпеки та оборони видають безпосередньо перед засіданням. Роблять це з огляду на гриф "таємно".

Про особливості роботи РНБО та надання її членам документів перед засіданням на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Чому деякі матеріали видають прямо перед засіданням

Низку питань, які розглядають у режимі таємно, видають безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи здаються кожним членом РНБО зворотно,

– зазначив Данілов.

Він додав, що видавати такі матеріали заздалегідь не можна.

Однак кожен член РНБО може з ними ознайомитись, ставити на засіданні запитання, якщо вони виникають. Голосування по кожному питанню є персональним, кожен голосує особисто, листи голосування зберігають в апараті РНБО постійно.

Якщо ж людина не погоджується з певним рішенням, вона може проголосувати так, як вважає за необхідне.

Данілов нагадав, що голосування є таємним, але інколи самі члени РНБО говорять про це особисто, на що мають право. Нагадаємо, таке було з Дмитром Разумковим, який повідомив, що не підтримав впровадження санкцій щодо Віктора Медведчука.

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