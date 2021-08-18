Відповідь на супротив: справа щодо Власенка може бути ударом у бік Тимошенко

Андрій Власенко знає про сільське господарство майже все, а ще, ймовірно, добре знається на схемах і як розжитися на зерні. Разом зі спільником у столичному аеропорту імені Сікорського його затримала поліція – ті начебто тікали з країни, адже очолювану Власенком "Державну продовольчо-зернову корпорацію" обшукали.

Власенку нині закидають масштабні зловживання на посаді. Сума збитків – понад 57 мільйонів доларів. Суть оборудок проста: посадовці корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що була значно нижчою за ринкову і без передплати.

До теми Спроба сховати кінці, – Гнап про роль Нацполіції в справі Власенка і Зернової корпорації

За інформацією слідства, вони примудрились організувати ще й схему зі страхуванням майна корпорації, штучно завищивши у кілька разів страховий тариф від загальної суми. Прокручували все за китайські гроші, отримані під державні гарантії, не виконуючи умов договору з Китаєм. В результаті – збитки – державі, прибутки – в кишені.

Власенко – вірний "Батьківщині"

Андрій Власенко – двоюрідний брат Сергія Власенка, вірного поплічника Юлії Тимошенко, ще до свого призначення у ДПЗКУ не був взірцевим посадовцем. У Миколаївській облраді цього депутата "Батьківщини" неодноразово "заскочували" за кнопкодавством, далі – Власенка звільнили з високої посади на держпідприємстві "Укрліктрави" за фінансові махінації. Щоправда, за тиждень до його призначення вже до "Державної продовольчо-зернової корпорації", документ про це із сайту підприємства загадково зник. Вже тоді його називали кандидатурою Юлії Тимошенко.

У нас немає 100% доказів, але усе вказує на те, що людина ЮВТ була призначена на цю хлібну посаду заради фінансування її політсили в обмін на голоси за державний бюджет 2021 року,

– сказав журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Реакції від "Батьківщини" на справу Власенка не було: дивіться сюжет 24 каналу

Такий "договорняк" у листопаді 2020 року заперечувала сама парламентська фракція "Батьківщина", але помітили інші. "Дровенят" підкинуло ще й цікаве листування між Юлією Тимошенко та Андрієм Єрмаком, очільником Офісу Президента.

"Збіг таких речей – голосування за бюджет і одночасне призначення – такого в українській політиці не буває", – зазначив нардеп Ярослав Юрчишин.

Зв'язок Власенка з Тимошенко

І справді – 19 голосів з 24 – усі присутні на пленарному засіданні. За пів року проговорилась про причетність до призначення Власенка і сама Юлія Тимошенко. Досі жодної реакції ані від "Батьківщини", ані від її лідерки не з'явилось. Утім, про зв'язок Власенка з Юлією Тимошенко найактивніше нині пригадала фракція "Слуга народу". Водночас експерти зазначили, що це відповідь на супротив Тимошенко у питаннях земельної реформи, та ж спроба провести референдум, і перипетії у Конституційному Суді.

Актуально Є що приховувати, – Юрчишин про зв'язок затриманого Власенка з "Батьківщиною"

"Інформаційно, політично – це удар по Тимошенко. Зараз є справа, є незадоволення діями Тимошенко, чому б не "вбити двох зайців одразу" – з одного боку, продемонструємо боротьбу з корупцією, а з іншого боку – зробимо "ответку" Юлії Тимошенко", – вважає політолог Володимир Фесенко.

Попри це, поки все має вигляд профілактичного попередження, а не серйозного удару. Утім, це не єдина версія розвитку подій. Поки до Тимошенко негатив долітає іміджево, вона може його уникнути у самій суті справи, припустили розслідувачі.

Цією справою займались детективи НАБУ, вони вже наблизилися до Власенка, для того, щоб його затримати. Але історію перехопила Нацполіція, аби Власенка не затримало НАБУ і він не розповів в чиїх інтересах він взагалі працював,

– сказав Дмитро Гнап.

Поки Печерський райсуд призначив Андрію Власенку нічний домашній арешт із зобов'язаннями. Водночас Міністерство економіки ініціюватиме створення робочої групи аби трансформувати ДПЗКУ у прозору та ефективну компанію. Утім як саме – невідомо.