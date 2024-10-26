Довгоочікувана відповідь за масований обстріл: Ізраїль атакував Іран, у Тегерані чули вибухи

Ізраїльська армія пізно вночі 26 жовтня атакувала Іран. Це була атака-відповідь на масований обстріл країни 1 жовтня.

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю. Вибухи також чули й в іранській столиці Тегерані.

Цікаво Ізраїль не давав США жодних гарантій, що уникатиме атак по ядерних об'єктах Ірану, – CNN

Що відомо про атаку Ізраїлю по Ірану

В ЦАХАЛ заявили, що у відповідь на місяці безперервних атак з боку Ірану проти Ізраїлю саме зараз ізраїльські військові завдають точних ударів по іранських військових цілях.

Як і будь-яка інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право та обов’язок відповісти. Наші оборонні та наступальні можливості повністю мобілізовані,

– написали в Армії оборони Ізраїлю.

Там також наголосили, що ізраїльські військові зроблять усе необхідне, щоб захистити державу Ізраїль та її народ.

До цього, видання The Times of Israel, з посиланням на соцмережі, писало, що у Тегерані, столиці Ірану, чули щонайменше 5 вибухів. Гучно було й в сусідньому місті Карадж.

Можливі вибухи у Тегерані 26 жовтня / Фото з соцмереж

Іранські ЗМІ також повідомляють про вибухи поблизу міжнародного аеропорту Імама Хомейні. Очевидці кажуть, що жителі вийшли на вулиці після гучних звуків. Також почали скасовувати авіарейси до Тегерана.

Іранська журналістка Мар'ям Нарагі повідомила, що чула потужні вибухи, які прогриміли в столиці, в східній частині Тегерана, в районі Пардіс де є військові бази Ірану та секретний військовий об’єкт Парчин.

У Тегерані були вибухи: дивіться відео

Окрім того, джерело видання CBS News повідомило, що ізраїльська атака була обмежена військовими цілями, а не ядерними чи нафтовими установками. За словами співрозмовника, США отримали завчасне попередження про цю відповідь на попередню іранську масовану атаку.

Цікаво, що водночас сирійські ЗМІ також повідомляють про вибухи над Дамаском і Хомсом у Сирії. Там також нібито працювала протиповітряна оборона.

До слова, під час масованої атаки по Ізраїлю 1 жовтня Іран запустив близько 180 ракет. Тоді системи протиповітряної оборони перехоплювала ворожі ракети, а по всій країні лунала повітряна тривога.