Відповідає занепокоєнням Росії, – Піонтковський про ракетний мораторій від США
Джерело:24 канал
США можуть запропонувати новий Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності або спробують повернутись до старого документа. Подібне рішення є дуже розумним.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, росіяни вже відреагували на пропозицію та це "відповідає їхнім основним занепокоєнням".
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Піонтковський: Росію впіймали за руку
Піонтковський розповів, що сьогодні у Європі по суті немає ніяких ракет. Договір разом "поховали" і Росія, і США. У країні-агресорці порушили документ, випробовуючи ракету з дальністю більше 500 кілометрів.
Вона (ракета – 24 канал) заборонена, а вони доводили, що це не так. Їх упіймали за руку, а Дональд Трамп просто "гримнув дверима" і вийшов,
– наголосив він.
На думку російського публіциста, за допомогою договору варто зафіксувати реальність, що ніякої зброї немає. Віцеголова МЗС Росії Сергій Рябков це розуміє. "Єдине у чому він розуміється. Добре знає, що те, що я запропонував – прекрасна річ. Усі професіонали це розуміють. Він вивернувся", – пояснив Піонтковський.
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Ракетний мораторій і Росія: коротко
- Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що у Москві бояться нібито нової ракетної кризи в Європі. Саме тому пропонують НАТО зробити нинішній односторонній мораторій Росії розміщення таких систем двостороннім.
- Рябков додав, що Росія буде змушена розмістити ядерні ракети середньої дальності, якщо Захід не погодиться приєднатися до мораторію.
- У НАТО висловились проти подібної ідеї Кремля. В Альянсі висловились проти. "Пропозиція не викликає довіри", – вважає Єнс Столтенберг.