Відповідно до законодавства ЄС: в Україні вводять спецмаркування побутових приладів

Україна впроваджує систему енергетичного маркування та екодизайну побутових електроприладів. Зміни вводять відповідно до законодавства Євросоюзу.

Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 1 вересня. Україна виконує зобов'язання, взяті згідно з угодою з ЄС, а також Договором про заснування енергетичного співтовариства.

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В Україні вводять спецмаркування побутових електроприладів

За рішенням уряду Україна впроваджує систему енергетичного маркування та екодизайну побутових електроприладів.

Зміни стосуються маркування та дизайну

холодильників,

побутових посудомийних, пральних і барабанних сушильних машин,

телевізорів,

кондиціонерів,

електроламп та світильників.

Постанова вносить зміни до технічних регламентів енергетичного маркування визначених побутових електроприладів. Документ набере чинності через 6 місяців з моменту опублікування.

Правила маркування та екодизайну: що вони передбачають

Енергоефективність позначається класами від А до G. Зокрема, клас А позначає найвищу енергоефективність, а G – найнижчу. Етикетка енергоефективності дає користувачу й іншу корисну інформацію, яка допомагає зробити вибір між моделями товарів.

Зміни у правила маркування внесли, аби допомогти споживачам скоротити рахунки за енергоносії та зменшити вуглецевий слід.

Водночас нові правила щодо екодизайну стосуються оновлення мінімальних вимог щодо енергоефективності, посилення прав споживачів на ремонт приладів та підтримки циркулярної економіки.