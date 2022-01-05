Відправилися у гори попри заборону рятувальників: у Карпатах розшукали туристів з Одеси

У Карпатах 4 січня заблукали 4 туристів з Одеси. Вони потрапили у сильну хуртовину й втратили орієнтир.

Туристів відмовляли від мандрівки

Під час реєстрації рятувальники порадили 3 чоловікам та 1 жінці відмовитися від сходження. Адже погодні умови були небезпечні для цього. Однак одесити не послухалися.

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Мандрівникам таки вдалося піднятися на гору Петрос, однак вибратися – ні. Під час спуску вони заблукали через сильний сніг і погану видимість.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 17:45.

Туристи не могли розкласти вогнище й існувала небезпека, що вони замерзнуть у горах,

– розповіли у ДСНС.

Через це до пошуку мандрівників залучили рятувальників одразу трьох відділень. На щастя, одесити змогли скинути працівникам ДСНС свої координати. Так, заблукалих вдалося знайти близько опівночі в районі полонини Скопеська.

Перед тим у Карпатах заблукала львів'янка

29 грудня 2021 року 21-річна туристка зі Львова впала та зламала ногу на полонині Смотрич. Дівчину шукали 3 години. Коли рятувальники прибули на місце події, то встановили на праву ногу постраждалої шину, а саму туристку вклали на багатофункціональні ноші.

Працівники ДСНС дотягнули львів'янку до села Дземброня й передали її медикам.

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Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:

Не послухались рятувальників під час реєстрації і заблукали: рятувальники відшукали чотирьох туристів у Карпатах.

4 січня о 17:45 надійшло повідомлення про те, що в районі гори Петрос Рахівського району заблукали четверо туристів. Троє чоловіків і жінка, усі з Одеси, вийшли в похід попри те, що рятувальники під час реєстрації закликали їх відмовитися від мандрівки у зв'язку з поганими погодними умовами.

Туристи піднялися на Петрос, але коли спускалися вниз, то через погану видимість і сильні опади втратили орієнтир та заблукали.

Для пошуків мандрівників залучили фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень села Лазещина, міста Рахів і села Кваси, адже туристи не могли розкласти вогнище й існувала небезпека, що вони замерзнуть у горах. На щастя, чоловіки змогли скинути рятувальникам свої координати, завдяки яким їх близько опівночі й відшукали в районі полонини Скопеська.