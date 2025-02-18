Чи готові Ірландія та Швеція відправляти свої війська в Україну: міністри дали відповідь

Представниця уряду Швеції не виключає готовність відправити військовий контингент задля забезпечення довгострокового миру в Україні. Втім, наразі реалізація цих заяв поки далека.

Про це заявила міністерка Швеції у справах ЄС Джессіка Розенкранц під час неформальної зустрічі у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Чи готові Ірландія і Швеція відправляти свої війська в Україну

Спершу, на думку Розенкранц, європейські союзники мають забезпечити, аби Україна мала сильну позицію під час перемовин. Вона також наголошує, що і Європа має долучитися до мирних домовленостей.

"Я б сказала, що ми ще не готові до цього. Перш за все, ми повинні переконатися, що Україна увійде в переговори з позиції сили. Це дійсно важливо, якщо ми хочемо мати довготривалий мир. Важливо, щоб Україна була за столом переговорів, і важливо, щоб Європа відігравала свою роль", – сказала вона.

Міністерка додала, що рішення щодо виряджання армії до України ухвалять пізніше.

Якщо ми збираємося обговорювати європейську безпеку, ми нічого не виключаємо, ні війська, ні щось інше, але це буде пізніше рішення,

– зазначила Джессіка Розенкранц.

Водночас уряд Ірландії ще не схвалив фінальне рішення щодо можливості розміщення військових на території України. Про це заявив міністр з європейських справ Ірландії Томас Бірн.

Він наголосив, що поки про введення військових говорити рано. За його словами, Ірландія надає поступову підтримку Україні.

"Ми надаємо послідовну підтримку Україні. У нас також одна з найвищих в Ірландії кількість українських біженців на душу населення. Тож ми були послідовними друзями України, і в перспективі Європейського Союзу також ведуться мирні переговори. Ірландія має довгу й горду історію присутності миротворців під мандатом Організації Об'єднаних Націй. Подивимося, що буде далі", – сказав міністр.

Тим часом в ЄС продовжують обговорювати можливість відправки військового контингенту для України. Про це заявила віцепрем’єрка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, вчора Володимир Зеленський обговорив "спектр питань" з президентом Франції Еммануелем Макроном під час телефонної розмови.

"Я рада підтвердити, що в Європейському Союзі триває активна дискусія щодо європейських військ на місцях, щодо гарантування безпеки для України, і ми уважно стежимо за розвитком подій з боку США. Але я впевнена, що Європейський Союз, хоча і вагається з багатьох питань, все ж таки буде достатньо сильним, щоб допомогти Україні перемогти", – сказала Стефанішина.