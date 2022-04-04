Відправити на акаунти європолітиків фотодокументи з Бучі, – Подоляк про реакцію Меркель

Звірства російської армії у Бучі та інших містах України протверезили не всіх європейських політиків. Деякі вперто відмовляють визнавати, що помилялися та грали за правилами, які визначала Росія.

Колишній канцлер НІмеччини Ангела Меркель попри звірства росіян у Бучі та інших містах заявила, що рішення не приймати Україну в НАТО в 2008 році є правильним. Навіть геноцид українців не відкрив їй очі на те, до чого призвели її загравання з росіянами.

Читайте також США хочуть, щоб Росію відсторонили від Ради з прав людини

Фото з Бучі для європейських політиків

На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, реакція Ангели Меркель на запрошення у Бучу яскраво свідчать, що єропейські еліти досі живуть в ілюзіях.

Можливе рішення – відправити на акаунти європолітиків фотодокументи про "Бучанську різанину" та відповідні висновки судмедекспертів, – запропонував він.

Дивіться до теми – "Ми просто молились, це справжнє пекло": моторошні спогади жителя Бучі, якому вдалось врятуватись