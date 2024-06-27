Макрон не зможе відправити війська до України у разі перемоги Барделли, – Ле Пен

Незабаром у Франції відбудуться два тури дострокових парламентських виборів. Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що у разі своєї перемоги, вона заборонить відправляти французькі війська до України.

Вона також передбачає, що її партія матиме абсолютну більшість у парламенті. Це зробить лідера її списку Жордана Барделлу незамінним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

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Як може змінитися підтримка України, якщо у Франції переможе Ле Пен

Ле Пен вважає, що у разі перемоги на парламентських виборах і співіснування з президентом Еммануелем Макроном, уряд на чолі з Жорданом Барделлою матиме значні розбіжності з президентом щодо підтримки України.

Глава Збройних сил для президента – це буде почесний титул, тому що саме прем'єр-міністр триматиме в руках гаманець,

– заявила Ле Пен.

Вона додала, що Барделла не має наміру сваритися з Макроном, але молодий політик накреслив червоні лінії.

"Щодо України, то президент не зможе відправити туди війська", – зазначила лідерка ультраправих.

Ле Пен прогнозує, що її партія отримає абсолютну більшість у парламенті, що зробить Барделлу незамінним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Вона підкреслила, що у разі перемоги її партії президент Макрон буде змушений рахуватися з вибором французьких виборців, оскільки сам не планує балотуватися на повторний термін, що послаблює його позиції.

Нагадаємо, що раніше прем'єр Франції Габріель Атталь заявив, що його країна може скоротити допомогу Україні. Це може статися, якщо ультраправі переможуть на парламентських виборах.