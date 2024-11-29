Розміщення військ НАТО в Україні: у Польщі розповіли, чи розглядається такий варіант

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв про можливість відправки військ в Україну. Водночас Голова Міністерства національної оборони та віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в НАТО наразі такий варіант не розглядається.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Defence24. Він також наголосив, що Польща навчає українських військових на своїй території.

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Чи відправлять НАТО свої війська в Україну

Косіняк-Камиш зазначив, що всередині НАТО наразі не обговорюється питання відправки військ Альянсу до України.

Зараз немає дискусії на цю тему,

– зазначив польський віцепрем'єр.

Він закликав ЗМІ не сприймати серйозно чутки про те, що таке рішення вже прийнято і що війська НАТО незабаром прибудуть в Україну.

Косіняк-Камиш нагадав, що раніше на цю тему висловлювався президент Франції Еммануель Макрон, але з того часу ситуація не змінилася.

"Польща навчає українських військових тут і зараз, в Польщі, і не направляє свої війська до України", – зазначив він.