Влада КНДР ізолювала сім'ї військових, відправлених до Росії, – ЗМІ

Розмови про те, що КНДР відправить війська в Росію для війни проти України тривають доволі давно. Крім цього, Північна Корея могла ізолювати сім'ї цих бійців.

Влада КНДР намагалася не допустити поширення інформації про розгортання військ. Член парламентського комітету з розвідки Південної Кореї Лі Сонг Квеун розповів, що також є ознаки, що влада Північної Кореї перемістила та ізолювала сім'ї військовослужбовців у певному місці, щоб ефективно контролювати їх.

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Може бути багато жертв

Лі також повідомив, що розвідка підтвердила, що Росія набрала велику кількість перекладачів для північнокорейських солдатів. Крім цього, їх одночасно навчають користуванню військовою технікою. Зокрема, БпЛА:

Він відзначив, що російські інструктори розуміють, що військові КНДР мають відмінні фізичні якості і моральний дух, але їм не вистачає розуміння сучасних методів ведення війни, таких як атаки з використанням безпілотників.

Тому може бути багато жертв, якщо вони будуть розгорнуті на лінії фронту,

– пояснив Лі Сонг Квеун.

Згідно з оприлюдненою інформацією, наданою джерелами, тисячі солдатів КНДР із Росії будуть відправлені в Курську область наступного тижня. Таким чином військові північнокорейської армії потраплять на фронт вже до кінця жовтня.