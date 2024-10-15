Трохи поступається армії Росії: скільки військових є в КНДР та чи можуть їх відправити в Україну

Розмови про те, що військові КНДР можуть вступити у війну проти України на боці Росії тривають вже доволі довго. Численність цієї армії дійсно дозволяє їм це зробити.

Північна Корея може відправити своїх військових для поповнення армії Росії, яка воює з України. Що відомо про армію Північної Кореї – читайте у тексті 24 Каналу.

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Армія КНДР дуже численна

Там діє загальний військовий обов'язок: з 17 років, термін служби – 10 років для чоловіків і 5 для жінок. Це пов'язано із тим, що країна живе в стані війни та постійно готується до відновлення конфлікту з Південною Кореєю.

Точна кількість військових КНДР невідома. Це одна із найбільш закритих інформацій у світі. Експерти називають кількість від 800 тисяч до 1,2 мільйона солдатів. Крім того, є 4 мільйони резервістів. Однак за іншими даними ця армія 5-та у світі за чисельністю та нараховує 1.28 мільйона осіб та 5.8 мільйона воєнізованих підрозділів та резервів.

Армія Північної Кореї складається з 1 бронетанкової дивізії, 15 окремих бронетанкових бригад, 6 механізованих та 27 піхотних дивізій та 14 піхотних бригад. А також 1 артилерійської дивізії, 21 артилерійської бригади, 9 ракетно-артилерійських бригад.

Також до цих сил треба додати сили спеціального призначення, а саме 3 повітряно-десантні бригади та один окремий батальйон, 10 снайперських бригад, 9 легких піхотних бригад, 17 окремих розвідувальних батальйонів, а також 8 окремих батальйонів спецпризначення головного розвідувального управління.

Окрім цього у складі збройних сил КНДР військово-морські сили чисельністю у 60 тисяч, повітряні сили на 110 тисяч, а також ракетні війська стратегічного призначення кількістю до 10 тисяч. Звісно, всі ці оцінки приблизні.

КНДР витрачає на утримання військових 27% національного доходу. Там немає цивільних будівельних компаній, все в країні будують військові будівельники.

Яку техніку має Північна Корея

На озброєнні в армії перебуває близько 3500 бойових танків, понад 560 легких танків, понад 2500 БТРів, близько 21 000 артилерійських систем та мінометів.

У 2007 році на озброєнні ВПС перебувало близько 1100 літаків і гелікоптерів, таким чином, військова авіація КНДР є однією з найчисленніших у світі.

Небезпека для України полягає в тому, що КНДР має великі резерви та може відправляти чоловіків воювати проти нашої держави. Крім цього, значна кількість населення живе за межею бідності, тому може вирішити заробити та підписати контракт з Росією.

До того ж у КНДР найжорстокіша цензура. Тому навіть про значні втрати будуть мовчати та ніяк не повідомлятимуть.

Військові КНДР вже присутні на окупованих територіях

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен сказав, що КНДР вірогідно направить свої регулярні війська в Україну на підтримку Росії. Водночас була інформація про те, що північнокорейські військові у ролі так званих "радників", вже не лише присутні на окупованій території України, а й зазнають втрат.

Зокрема неофіційно повідомляли, що 3 жовтня у результаті високоточного удару було ліквідовано шість офіцерів з КНДР, а також ще 14 російських.