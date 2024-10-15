"Твоя моя не розуміє":кадрові військові КНДР майже не володіють російською

Солдати Північної Кореї проходять підготовку та можуть бути відправлені на війну проти України. Однак не все так просто.

Раніше Тарас Чмут говорив, що КНДР може стати серйозним гравцем у нашій війні. Керівник ЦПД Андрій Коваленко уточнив важливий нюанс.

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Армія КНДР не розмовляє російською

Коваленко пояснив, що менше 1% кадрового офіцерського складу військових КНДР володіє російською мовою. Це може створити певні труднощі у співпраці з російськими військовими.

Це важливо розуміти, щоб аналізувати можливості залучення цих військових до дій армії Росії в майбутньому,

– написав він.

Росія шукає собі союзників серед держав зі схожими режимами. Зокрема, на інформацію про ймовірний вступ армії Північної Кореї у війну проти України відреагував і Володимир Зеленський. За словами президента, в таких умовах відносини України з партнерами потребують розвитку.

Володимир Зеленський наголосив, що фронт зараз потребує більшої підтримки.