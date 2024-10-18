12 000 солдатів, включаючи спецпризначенців, – Південна Корея про відправку військ КНДР в Росію

Південна Корея вважає, що те, що КНДР направила війська до Росії, означає серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти, на яку Сеул відповість усіма доступними засобами.

Про це ідеться в заяві офісу президента Південної Кореї в п'ятницю, 18 жовтня. Про це пише Reters.

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Південна Корея назвала відправку військ КНДР в Росію "серйозною загрозою безпеці"

Також розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея вирішила надіслати 12 000 військових, включаючи підрозділ спецназу. Про що, як пише Reuters, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

У виданні вказують, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провів позапланову зустріч з питань безпеки з ключовими представниками розвідки, військових і національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України.

Учасники... розділили думку, що нинішня ситуація, коли тісніші зв'язки між Росією та Північною Кореєю вийшли за межі переміщення військових поставок до фактичного відправлення військ, є серйозною загрозою безпеці не лише для нашої країни, але й для міжнародної спільноти,

– ідеться в повідомленні.

В Reuters пишуть, що Офіс президента Південної Кореї заявляв, що вони разом зі своїми союзниками уважно стежили за відправкою військ Північної Кореї до Росії з початкових етапів.