Макрон роздумує над відправленням військ в Україну вже влітку 2024 року, – Le Monde

Президент Франції Еммануель Макрон дійсно замислюється над тим, щоб відправити війська на територію України. Це може статися вже з літа 2024 року.

Журналісти видання Le Monde зауважили, що Макрон переконався, що домовитися з Росією по-хорошому не вийде. Однак французький лідер вважає, що у ЗСУ недостатньо сил для воєнної перемоги країни-агресорки, тому і не відкидає можливості відправити війська.

До теми Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб знизити напругу навколо України, – Politico

Макрон думає відправити війська в Україну вже влітку

У газеті наголосили, що заява президента Еммануеля Макрона про можливе розгортання військ в Україні наприкінці лютого викликала ажіотаж серед багатьох європейців. Однак, схоже, що це рішення не стало несподіванкою для інших високопосадовців Франції.

Журналісти з'ясували, що обговорення такої можливості відбувалося в умовах суворої конфіденційності ще в червні 2023 року, а 12 червня це питання було порушене на засіданні Ради оборони Франції.

Автори матеріалу підкреслили, що основною причиною подібних розмов є "недостатність сили в українських військ для вибивання російської армії зі своєї території". Джерела припускають, що Єлисейський палац у приватному порядку визнав труднощі Києва ще влітку 2023 року.

Вважається, що президент Франції Макрон відійшов від дипломатичного вирішення конфлікту в Україні. Джерела стверджують, що під час приватної вечері 21 лютого Макрон висловив готовність ввести війська в Україну.

Ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже 2 роки, погіршується і війна затягується. У будь-якому разі в прийдешньому році мені доведеться послати в Одесу кілька хлопців,

– переказав співрозмовник газети слова Макрона.

Варто зазначити, що видання Le Monde назвало рішення Макрона про відправлення військ "дипломатичною катастрофою" для Франції, а Єлисейський палац наразі намагається применшити його наслідки. Як зазначає газета, цей крок викликав розгубленість як на міжнародному, так і на внутрішньому рівні.