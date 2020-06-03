Відпустка під загрозою: у МОЗ не рекомендують купатися на пляжах Одеси
В МОЗ провели моніторинг морської води. Виявилось, що на одеських пляжах проби води не відповідають нормі.
Тому українців закликали поки відмовитись від купання в Чорному морі на пляжах Одеси. Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі Міністерстві охорони здоров'я.
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Проби морської води відібрали наприкінці травня 2020 року. Загалом перевірили такі рекреаційні зони:
- пляжі Одеси
- Білгород-Дністровський район,
- Кілійський район,
- Татарбунарський район,
- Лиманський район,
- Овідіопольський район.
Усього зібрали 98 проб морської води на мікробіологічні показники та 40 проб на санітарно-хімічні показники.
За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам,
– наголосили в МОЗ.
У відомстві закликали утриматися від купання, щоби не погіршити епідеміологічну ситуацію та запобігти тим захворюванням, які передаються через воду. Крім того, у МОЗ також провели моніторинг питної води в Одесі та області й води поверхневих водойм 1 та 2 категорій.