В МОЗ провели моніторинг морської води. Виявилось, що на одеських пляжах проби води не відповідають нормі.

Тому українців закликали поки відмовитись від купання в Чорному морі на пляжах Одеси. Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі Міністерстві охорони здоров'я.

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Проби морської води відібрали наприкінці травня 2020 року. Загалом перевірили такі рекреаційні зони:

пляжі Одеси

Білгород-Дністровський район,

Кілійський район,

Татарбунарський район,

Лиманський район,

Овідіопольський район.

Усього зібрали 98 проб морської води на мікробіологічні показники та 40 проб на санітарно-хімічні показники.

За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам,

– наголосили в МОЗ.

У відомстві закликали утриматися від купання, щоби не погіршити епідеміологічну ситуацію та запобігти тим захворюванням, які передаються через воду. Крім того, у МОЗ також провели моніторинг питної води в Одесі та області й води поверхневих водойм 1 та 2 категорій.