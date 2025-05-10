Відразу 6 посадовців Нацгвардії відсторонили від посад

Сьогодні, 10 травня, 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторили від посад. Щодо цього призначено службове розслідування.

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що слідству надається повне сприяння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України.

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Що відомо про відсторонення посадовців Нацгвардії

За даними джерел ZN.UA в правоохоронних органах, 9 та 10 травня НАБУ проводить обшуки у низки посадовців Національної гвардії України.

Це відбувається в рамках двох справ, які відкриті за такими статтями Кримінального кодексу України, як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.