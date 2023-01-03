У низці міст України повідомляють про замінування магазинів METRO

У вівторок, 3 січня, правоохоронці отримали повідомлення про ймовірне замінування супермаркету METRO. Наразі триває перевірка приміщень.

Зокрема, про ймовірне замінування супермаркету METRO повідомили в Івано-Франківську, Одесі, Кривому Розі та Києві. Зазначають, що у всіх містах відвідувачів та працівників евакуювали, триває перевірка приміщення, пише 24 Канал.

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Масові дзвінки про мінування

Повідомляють, що у Києві йдеться про супермаркети МЕТRО на Петрівці та на Теремках.

Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб розповів Суспільному, що повідомлення про мінування навчальних закладів Полтави надійшло вранці 3 січня на електронну пошту поліції. Станом на 11:36 3 січня правоохоронці:

евакуювали працівників;

працюють на місці разом з вибухотехніками.

На щастя, у дітей канікули, тож їх у школах не було.

У Львові вдруге повідомили про замінування ратуші

Зазначимо, що у Львові два дні поспіль повідомляють про замінування ратуші. За словами речниці Нацполіції Львівщини, повідомлення про мінування надійшло від невідомої особи орієнтовно о 10 годині 3 січня. З міської ради евакуювали працівників та відвідувачів.

За даними поліції:

на місце події приїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції Львівщини та патрульні;

спеціалісти обстежують приміщення та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних пристроїв;

поліція встановлює особу, яка надала повідомлення про замінування.

Зазначимо, що 2 січня вже надходили такі повідомлення про мінування ратуші. Людей з приміщення евакуювали. Згодом повідомлення виявились неправдивими.

Схожа ситуація у Рівному. Глава ОВА Віталій Коваль повідомив, що 3 січня аноніми повідомили, що нібито заміновані:

органи влади, включно з приміщенням ОВА;

школи;

торгові центри.

Згодом очільник ОВА розповів, що повідомлення про загрозу вибуху не підтвердилося. Вибухонебезпечних предметів не знайдено. Усі повертаються до звичної роботи.